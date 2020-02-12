Стрелков предрек расправу над «Черным Лениным» из ДНР в случае выдачи Украине

«Я надеюсь, что его все-таки не выдадут. Я только по переписке в социальных сетях с ним общался – особо близок не был, поскольку не разделяю его острый партизм-ленинизм. Конечно, выдавать его ни в коем случае нельзя, потому что потом его придется выменивать опять на тех мерзавцев, которые сидят у нас, точнее сидели – уже всех почти обменяли. Это будет, мягко говоря, отвратительно, если его выдадут. Я надеюсь, что ума хватит. Прецедент будет достаточно не приятный, это практически смена политики и расправа. Над ним расправятся, дадут большой срок и будут морить в тюрьме», - сказал собеседник НСН.

Отмечается, что темнокожий представитель ополчения самопровозглашенной ДНР приехал в Архангельскую область с целью поддержать экоактивистов, которые выступают против строительства мусорного полигона в поселке Шиес.

Бенес является гражданином Латвии и относит себя к приверженцам коммунизма по убеждениям. При этом, как ранее сообщала НСН в Прибалтике на «Чёрного Ленина» завели несколько уголовных дел за участие в военных формированиях на юго-востоке Украины.

