Стрелков предрек расправу над «Черным Лениным» из ДНР в случае выдачи Украине
Экс-министр обороны ДНР в эфире НСН выступил против выдачи Украине чернокожего представителя ополчения ДНР.
В Архангельской области задержали представителя ополчения Донецкой народной республики Бенеса Айо по прозвищу «Черный Ленин». По словам депутата КПРФ и общественного деятеля Дмитрия Сараева задержание произвели сотрудники местной полиции по запросу Украины с дальнейшей его выдачей, пишет Regnum.
Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) в беседе с НСН выказал надежду, что у российской стороны «хватит ума» не выдавать Бенеса Айо Украине.
«Я надеюсь, что его все-таки не выдадут. Я только по переписке в социальных сетях с ним общался – особо близок не был, поскольку не разделяю его острый партизм-ленинизм. Конечно, выдавать его ни в коем случае нельзя, потому что потом его придется выменивать опять на тех мерзавцев, которые сидят у нас, точнее сидели – уже всех почти обменяли. Это будет, мягко говоря, отвратительно, если его выдадут. Я надеюсь, что ума хватит. Прецедент будет достаточно не приятный, это практически смена политики и расправа. Над ним расправятся, дадут большой срок и будут морить в тюрьме», - сказал собеседник НСН.
Отмечается, что темнокожий представитель ополчения самопровозглашенной ДНР приехал в Архангельскую область с целью поддержать экоактивистов, которые выступают против строительства мусорного полигона в поселке Шиес.
Бенес является гражданином Латвии и относит себя к приверженцам коммунизма по убеждениям. При этом, как ранее сообщала НСН в Прибалтике на «Чёрного Ленина» завели несколько уголовных дел за участие в военных формированиях на юго-востоке Украины.
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