Ополченец ДНР «Чёрный Ленин» задержан в России

Представитель ополчения самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Айо Бенес по прозвищу «Чёрный Ленин» задержан на территории России. Об этом сообщил член КПРФ Дмитрий Сараев, передает ИА REGNUM.

По данным Сараева, Бенеса задержали в посёлке Яренск Архангельской области. Ополченец приехал в регион, чтобы поддержать протестующих против строительства мусорного полигона в Шиесе.

Бенес - гражданин Латвии и коммунист по убеждениями . Его отец из Уганды. «Он русский, несмотря на то, что чернокожий», - заявил Сараев. Он утверждает, что «Чёрного Ленина» задержали по запросу Украины, и ему теперь грозит выдача в эту страну.

Как пишет Ura.ru со ссылкой на товарища Бенеса, журналиста Ростислава Журавлева, в Прибалтике на «Чёрного Ленина» завели несколько уголовных дел за участие в военных формированиях на юго-востоке Украины. По его мнению, есть вероятность, что Бенеса могут выдать Латвии по запросу Интерпола.

Бенес уже сидел в латвийской тюрьме. Его выпустили под аналог подписки о невыезде, и он сбежал из страны. По словам Журавлёва, Латвия, в свою очередь, может выдать «Чёрного Ленина» Украине, где его не ждёт «ничего, кроме смерти».

