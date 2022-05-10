В беспорядках в Шри-Ланке погибли восемь человек

Восемь человек стали жертвами беспорядков в Шри-Ланке между сторонниками и противниками властей. Об этом сообщает ТАСС.

Среди погибших, в частности, депутат парламента и двое сотрудников полиции. Еще более 200 человек пострадали.

В результате акций протеста также были сожжены и повреждены несколько десятков домов и автомобилей. Большинство из них принадлежало представителям правящей партии.



В стране наблюдается сложная экономическая ситуация. Ранее в апреле сообщалось, что Шри-Ланка объявила дефолт по внешним обязательствам.









