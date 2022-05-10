В беспорядках в Шри-Ланке погибли восемь человек

Восемь человек стали жертвами беспорядков в Шри-Ланке между сторонниками и противниками властей. Об этом сообщает ТАСС.

Среди погибших, в частности, депутат парламента и двое сотрудников полиции. Еще более 200 человек пострадали.

В результате акций протеста также были сожжены и повреждены несколько десятков домов и автомобилей. Большинство из них принадлежало представителям правящей партии.

В стране наблюдается сложная экономическая ситуация. Ранее в апреле сообщалось, что Шри-Ланка объявила дефолт по внешним обязательствам.




Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Страница Марии Захаровой на Facebook
ТЕГИ:Шри-Ланка
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры