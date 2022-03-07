Посольство РФ в Белоруссии пока не подтвердило начало третьего этапа переговоров
Посольство РФ в Белоруссии пока не подтверждает начало тертьего этапа переговоров России и Украины в Беловежской пуще.
Глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский заявил, что в ходе третьего этапа переговоров будут обсуждаться три блока вопросов: вопрос внутриполитического урегулирования, международные гуманитарные аспекты и вопросы военного урегулирования.
Ранее некоторые СМИ сообщили о начале третьего этапа российско-украинских переговоров.
Первый и второй этап переговоров России и Украины прошли 28 февраля и третьего марта на территории Белоруссии. По итогам второго раунда делегации приняли решение об организации гуманитарных коридоров для мирных жителей.
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