Посольство РФ в Белоруссии пока не подтвердило начало третьего этапа переговоров

Посольство РФ в Белоруссии пока не подтверждает начало тертьего этапа переговоров России и Украины в Беловежской пуще.

«Зеленые коридоры» последней надежды. Политолог назвал темы переговоров России и Украины

Глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский заявил, что в ходе третьего этапа переговоров будут обсуждаться три блока вопросов: вопрос внутриполитического урегулирования, международные гуманитарные аспекты и вопросы военного урегулирования.

Ранее некоторые СМИ сообщили о начале третьего этапа российско-украинских переговоров.

Первый и второй этап переговоров России и Украины прошли 28 февраля и третьего марта на территории Белоруссии. По итогам второго раунда делегации приняли решение об организации гуманитарных коридоров для мирных жителей.

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
ТЕГИ:РоссияУкраина
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