На Запорожье заявили, что миссия МАГАТЭ уже находится на линии соприкосновения

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в своём Telegram-канале заявил, что миссия МАГАТЭ уже находится на линии соприкосновения.

МАГАТЭ хочет организовать постоянную миссию на Запорожской АЭС

По его словам, спецпропуска членам делегации выдавать не планируется, поэтому они стоят в общей очереди, ожидая перехода на освобождённую территорию.

«А могли бы безопасно, быстро и без препонов добраться из России через освобождённую территорию», - заключил он.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что миссия МАГАТЭ прибудет на Запорожскую АЭС через подконтрольную украинским военным зону, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаАЭС
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