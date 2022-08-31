На Запорожье заявили, что миссия МАГАТЭ уже находится на линии соприкосновения
Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в своём Telegram-канале заявил, что миссия МАГАТЭ уже находится на линии соприкосновения.
По его словам, спецпропуска членам делегации выдавать не планируется, поэтому они стоят в общей очереди, ожидая перехода на освобождённую территорию.
«А могли бы безопасно, быстро и без препонов добраться из России через освобождённую территорию», - заключил он.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что миссия МАГАТЭ прибудет на Запорожскую АЭС через подконтрольную украинским военным зону, сообщает RT.
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