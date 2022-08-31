МАГАТЭ хочет организовать постоянную миссию на Запорожской АЭС
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) рассчитывает организовать постоянную миссию на Запорожской АЭС. Об этом заявил генеральный директор организации Рафаэль Гросси, сообщает Reuters.
Как отметил Гросси, экспертам агентства предстоит оценить реальную ситуацию на ЗАЭС и помочь стабилизировать ее.
Миссия МАГАТЭ посетит Запорожскую электростанцию в связи с опасением по поводу возможной аварии на АЭС и обострением обстрелов объекта, пишет Ura.ru. Визит экспертов на ЗАЭС запланирован на среду, напоминает РИА ФАН.
Накануне специалисты МАГАТЭ прибыли в Киев. Гросси провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским; подробности переговоров неизвестны.
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