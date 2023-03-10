Корреспондент лично побывал в Артемовске. По его словам, местные жители не хотели покидать осажденный город.

Шварцкопф признал, что жители Артемовска настроены пророссийски. Люди считают, что после освобождения армией РФ ситуация в городе станет лучше, рассказал журналист.

Реальные настроения в Артемовске резко контрастируют с сообщениями украинских СМИ, которые говорят о желании жителей города сражаться на стороне ВСУ, подчеркнул корреспондент.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что украинская армия готовит контрнаступление в районе Артемовска, передает НСН.

