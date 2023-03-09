Пушилин заявил о невозможности контрнаступления ВСУ на ДНР
Киев не сможет перехватить инициативу в боевых действиях, развернувшись на территории Донецкой народной республике, заявил врио губернатора Денис Пушилин.
«Каких-то таких серьезных сил, которые могли бы переломить ситуацию или перехватить инициативу, мы не фиксируем», - заявил Пушилин в эфире «Россия 24».
По его словам, у Вооруженных сил России, а также у защитников Донбасса есть преимущества над ВСУ. При этом он не исключает, каких-либо провокаций с украинской стороны.
Ранее основатель ЧВК Евгений Пригожин заявил, что бойцы частной военной компании «Вагнер» взяли под контроль село Дубово-Василевка к северу от Артемовска в ДНР, сообщает НСН.
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