Пушилин заявил о невозможности контрнаступления ВСУ на ДНР

Киев не сможет перехватить инициативу в боевых действиях, развернувшись на территории Донецкой народной республике, заявил врио губернатора Денис Пушилин.

«Каких-то таких серьезных сил, которые могли бы переломить ситуацию или перехватить инициативу, мы не фиксируем», - заявил Пушилин в эфире «Россия 24».

По его словам, у Вооруженных сил России, а также у защитников Донбасса есть преимущества над ВСУ. При этом он не исключает, каких-либо провокаций с украинской стороны.

Ранее основатель ЧВК Евгений Пригожин заявил, что бойцы частной военной компании «Вагнер» взяли под контроль село Дубово-Василевка к северу от Артемовска в ДНР, сообщает НСН.

