Пригожин заявил о готовящемся контрнаступлении ВСУ в районе Артемовска
Основатель ЧВК «Вагнер» считает, что ВСУ готовят контрнаступление в районе Артемовска (Бахмута).
«Да, это известный факт, что противник готовит контрнаступление», - цитирует Пригожина его пресс-служба.
В сообщении также добавляется, что вагнеровцы «разумеется, делают все возможное, чтобы этого не произошло».
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк ранее заявил в интервью итальяснкой газете La Stampa, что ВСУ планируют контрнаступление через два месяца. По его мнению, бои за Бахмут (Артемовск) – это стратегический успех Украины, так как ВСУ «измотает» там российскую армию, а затем сосредоточится на другом направлении, передает НСН.
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