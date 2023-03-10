Пригожин заявил о готовящемся контрнаступлении ВСУ в районе Артемовска

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк ранее заявил в интервью итальяснкой газете La Stampa, что ВСУ планируют контрнаступление через два месяца. По его мнению, бои за Бахмут (Артемовск) – это стратегический успех Украины, так как ВСУ «измотает» там российскую армию, а затем сосредоточится на другом направлении, передает НСН.

