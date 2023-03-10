Пригожин заявил о готовящемся контрнаступлении ВСУ в районе Артемовска

Основатель ЧВК «Вагнер» считает, что ВСУ готовят контрнаступление в районе Артемовска (Бахмута).

«Да, это известный факт, что противник готовит контрнаступление», - цитирует Пригожина его пресс-служба.

В сообщении также добавляется, что вагнеровцы «разумеется, делают все возможное, чтобы этого не произошло».

Макрон: Франция и Британия помогут Киеву с контрнаступлением

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк ранее заявил в интервью итальяснкой газете La Stampa, что ВСУ планируют контрнаступление через два месяца. По его мнению, бои за Бахмут (Артемовск) – это стратегический успех Украины, так как ВСУ «измотает» там российскую армию, а затем сосредоточится на другом направлении, передает НСН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: скриншот с видео
ТЕГИ:СпецоперацияЕвгений Пригожин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры