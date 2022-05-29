На Западе опасаются, что Россия использует гумкоридор в Сирии как «разменную монету»
Россия может использовать сохранение единственного существующего гуманитарного коридора в Сирии, который открыт в пункте «Баб Аль-Хава» на границе с Турцией, как «разменную монету» против Запада. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на западных дипломатов.
Издание предполагает, что Россия попытается использовать свое право вето во время голосования в Совбезе ООН по вопросу сохранения гуманитарного коридора в Сирии. Так Москва сможет добиться уступок от стран Запада в вопросе санкций. По данным трех иностранных дипломатов, Москва может попытаться использовать голосование в своих интересах в отношении Украины. Якобы Россия подавала неопределенные сигналы на этот счет, сообщает Lenta.ru.
По словам высокопоставленного американского дипломата, США вместе с другими странами-членами Совбеза попытаются дать России «четкий сигнал» не закрывать маршрут. При этом на Западе полагают, что нет никаких гарантий в соответствующей реакции России.
По мнению дипломатов, потенциальное может вынудить тысячи сирийцев покинуть страну, что, в свою очередь, усугубит кризис беженцев в Европе и на Ближнем Востоке.
Издание приводит мнение главы МИД Иордании Сафади, который считает, что кризис на Украине оказывает влияние на Сирию и весь регион.
«Учитывая нынешнюю динамику, последствия могут быть серьезными с точки зрения условий жизни сирийских беженцев и перемещенных лиц», — пишет The New York Times.
Ранее журналист и историк Анджело Д'Орси заявил в эфире итальянского канала La7, что конфликт на Украине — это «война» НАТО против России.
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