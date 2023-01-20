На ЗАЭС устранили все критически важные повреждения инфраструктуры

Он отметил, что АЭС был нанесен колоссальный ущерб. По словам Карчаа, объем выполненных задач уже достаточно внушителен, однако до полного восстановления еще «работать и работать». При этом он подчеркнул, что в теории запустить все шесть энергоблоков можно достаточно быстро.

Ранее, 20 января, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что эксперты Международного агентства по атомной энергии продолжают сообщать о взрывах в районе Запорожской АЭС, в том числе о двух взрывах, которые были слышны сотрудникам агентства 19 января, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

