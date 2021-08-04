На выборах в Госдуму ЦИК РФ откроет 348 зарубежных участков

По ее словам, участки будут открыты «в подавляющем большинстве стран, как обычно, за исключением буквально нескольких стран: Йемена — там сейчас война идет, Ливии и Грузии», — сказала Памфилова.

Глава комиссии отметила, что россияне, проживающие в Грузии, смогут отдать свой голос в соседних странах.

Ранее Памфилова заступилась за сборщиков подписей в поддержку выдвижения кандидатов на выборах в сентябре, которых задерживают сотрудники полиции. Глава ЦИК направила обращение министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву по этому поводу.

