На выборах в Госдуму ЦИК РФ откроет 348 зарубежных участков
348 зарубежных избирательных участков в разных странах планируется открыть для голосования на выборах в Госдуму, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ЦИК России Эллу Памфилову.
По ее словам, участки будут открыты «в подавляющем большинстве стран, как обычно, за исключением буквально нескольких стран: Йемена — там сейчас война идет, Ливии и Грузии», — сказала Памфилова.
Глава комиссии отметила, что россияне, проживающие в Грузии, смогут отдать свой голос в соседних странах.
Ранее Памфилова заступилась за сборщиков подписей в поддержку выдвижения кандидатов на выборах в сентябре, которых задерживают сотрудники полиции. Глава ЦИК направила обращение министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву по этому поводу.
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