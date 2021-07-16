Памфилова пожаловалась главе МВД на притеснение сборщиков подписей
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заступилась за сборщиков подписей в поддержку выдвижения кандидатов на выборах в сентябре, которых задерживают сотрудники полиции. Глава ЦИК направила обращение министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву по этому поводу.
Как сообщила Памфилова на заседании Центризбиркома, ей уже передали несколько жалоб о проблемах у некоторых претендентов на участие в выборах со сбором необходимых подписей. Она призвала правоохранительные органы во всех регионах максимально корректно относиться к сборщикам и оказывать им помощь.
В этом году выборы будут проходить в течение трёх дней - 17, 18 и 19 сентября, чтобы обеспечить противоэпидемические требования в условиях пандемии коронавируса. Одновременно с выборами в Госдуму состоятся прямые выборы девяти губернаторов и 39 региональных законодательных собраний.
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