Памфилова пожаловалась главе МВД на притеснение сборщиков подписей

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заступилась за сборщиков подписей в поддержку выдвижения кандидатов на выборах в сентябре, которых задерживают сотрудники полиции. Глава ЦИК направила обращение министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву по этому поводу.

Как сообщила Памфилова на заседании Центризбиркома, ей уже передали несколько жалоб о проблемах у некоторых претендентов на участие в выборах со сбором необходимых подписей. Она призвала правоохранительные органы во всех регионах максимально корректно относиться к сборщикам и оказывать им помощь.

В этом году выборы будут проходить в течение трёх дней - 17, 18 и 19 сентября, чтобы обеспечить противоэпидемические требования в условиях пандемии коронавируса. Одновременно с выборами в Госдуму состоятся прямые выборы девяти губернаторов и 39 региональных законодательных собраний.





