Грудин направил обращение в ЦИК о допуске его на выборы в Госдуму
Кандидат от КПРФ на выборах в Госдуму, глава ЗАО «Совхоз им. Ленина» Павел Грудинин обратился в ЦИК России с просьбой зарегистрировать его и допустить к участию в предстоящей избирательной кампании.
«Я вас прошу не делать поспешных выводов, зарегистрировать меня в качестве кандидата, дать возможность нашим избирателям выразить самим мнение, достоин ли я или КПРФ кандидата в депутаты», - цитирует его заявление на заседании ЦИК в субботу «Интерфакс».
По данным ЦИК РФ, Павел Грудинин, который выдвинут кандидатом в Госдуму от КПРФ, владеет 16 тысячами акций международной компании «Бонтро ЛТД» в Белизе. ЦИК намерен исключить политика из списка кандидатов партии в связи с обращением его экс-супруги.
«В результате проверки (...) из Генеральной прокуратуры РФ получена информация, из которой следует, что кандидатом Грудининым Павлом Николаевичем указанное требование (о прекращении хранения наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами РФ) не выполнено», — цитируют проект постановления Центризбиркома «Известия».
Накануне экс-супруга Грудинина Ирина направила письмо в ЦИК, в котором сообщила, что политик владеет долей в зарубежной офшорной компании. По ее информации бизнесмен не задекларировал ее при подаче документов в качестве кандидата в Госдуму. По данным адвокатов, речь идет о «Бонтро ЛТД» в Белизе, напоминает Газета.ru.
В ЦИК напомнили, что по действующим законам, к моменту представления документов в избирательную комиссию выдвинутый кандидат на выборах депутатом Государственной думы, являющийся гражданином России, обязан закрыть все иностранные счета, находящиеся в банках за пределами Российской Федерации, а также отказаться от иностранных финансовых институтов.
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