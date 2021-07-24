Грудин направил обращение в ЦИК о допуске его на выборы в Госдуму

«Я вас прошу не делать поспешных выводов, зарегистрировать меня в качестве кандидата, дать возможность нашим избирателям выразить самим мнение, достоин ли я или КПРФ кандидата в депутаты», - цитирует его заявление на заседании ЦИК в субботу «Интерфакс».

По данным ЦИК РФ, Павел Грудинин, который выдвинут кандидатом в Госдуму от КПРФ, владеет 16 тысячами акций международной компании «Бонтро ЛТД» в Белизе. ЦИК намерен исключить политика из списка кандидатов партии в связи с обращением его экс-супруги.

«В результате проверки (...) из Генеральной прокуратуры РФ получена информация, из которой следует, что кандидатом Грудининым Павлом Николаевичем указанное требование (о прекращении хранения наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами РФ) не выполнено», — цитируют проект постановления Центризбиркома «Известия».