На выборах главы Башкирии лидирует Радий Хабиров

Кандидат от партии «Единая Россия» Радий Хабиров лидирует на выборах главы Башкирии после обработки половины бюллетеней. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦИК.

Так, в настоящее время Хабиров лидирует с 81,44% голосов, за ним следует представитель КПРФ Юнир Кутлугужин (7,02%) и на третьей позиции Иван Сухарев от ЛДПР (4,75%).

Ранее стало известно, что на выборах мэра Новосибирска победил Анатолий Локоть от КПРФ.



