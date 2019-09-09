На выборах главы Башкирии лидирует Радий Хабиров
9 сентября00:57
Кандидат от партии «Единая Россия» Радий Хабиров лидирует на выборах главы Башкирии после обработки половины бюллетеней. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦИК.
Так, в настоящее время Хабиров лидирует с 81,44% голосов, за ним следует представитель КПРФ Юнир Кутлугужин (7,02%) и на третьей позиции Иван Сухарев от ЛДПР (4,75%).
Ранее стало известно, что на выборах мэра Новосибирска победил Анатолий Локоть от КПРФ.
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