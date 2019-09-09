В Новосибирске Локоть победил на выборах мэра
После обработки 100% бюллетеней лидером голосования стал нынешний мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на данные ЦИК.
Отмечается, что представитель КПРФ Локоть набрал 50,25% голосов избирателей. Следом за ним идет самовыдвиженец Сергей Бойко (18,56%), на третьем месте -кандидат от ЛДПР Евгений Лебедев (9,35%).
Наталья Пинус от партии «Российский общенациональный союз» набрала 8,28% голосов и встала на четвертую позицию, за Данияра Сафиуллина от партии «Родина» проголосовали 7,32% избирателей. Оставшиеся десять кандидатов набрали менее 1%.
8 сентября стал в России единым днем голосования. В 85 регионах России прошло более 5 тысяч выборов разного уровня.
Ранее в эфире НСН бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман поддержал стремление новосибирского градоначальника сохранить в городе прямые выборы мэра.
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