Минпросвещения: Наибольшее число детей мигрантов проживают в Подмосковье и Москве
Наибольшее количество детей мигрантов в России проживает в Московской области, Москве, Санкт-Петербурге и Свердловской области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения.
Говоря об условиях обучения русскому языку детей мигрантов, в министерстве заявили, что в Московской области 68 школ участвуют в региональном проекте «Я учусь в Подмосковье», в которых проводится диагностика на определение уровня владения русским языком и реализуются дополнительные занятия по языку.
Ранее лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что в России следует ввести ответственность мигрантов за преступления, которые совершают их дети, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru