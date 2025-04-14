Минпросвещения: Наибольшее число детей мигрантов проживают в Подмосковье и Москве

Наибольшее количество детей мигрантов в России проживает в Московской области, Москве, Санкт-Петербурге и Свердловской области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения.

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Говоря об условиях обучения русскому языку детей мигрантов, в министерстве заявили, что в Московской области 68 школ участвуют в региональном проекте «Я учусь в Подмосковье», в которых проводится диагностика на определение уровня владения русским языком и реализуются дополнительные занятия по языку.

Ранее лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что в России следует ввести ответственность мигрантов за преступления, которые совершают их дети, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Сергей Фадеичев
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