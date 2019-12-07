На встрече Путина и Лукашенко в Сочи выключился свет

Поясняется, что свет в комнате переговоров погас после того, как главы государств обменялись приветствиями и вступительными речами. Путин сказал, что в здании «закончилось электричество». В ответ на это Лукашенко пошутил, что в выключении света виноват пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Ранее НСН писала, что во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Сочи, его белорусский коллега Александр Лукашенко предложил установить равные цены на газ и нефть для предприятий обоих государств. Такие условия он поставил для дальнейшей успешной интеграции стран.

