На встрече Путина и Лукашенко в Сочи выключился свет

7 декабря 201917:35

Во время переговоров президента России Владимира Путина с главой Белоруссии Александром Лукашенко, которые сегодня проходят в Сочи, погас свет. Об этом пишет «Московский комсомолец».

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Поясняется, что свет в комнате переговоров погас после того, как главы государств обменялись приветствиями и вступительными речами. Путин сказал, что в здании «закончилось электричество». В ответ на это Лукашенко пошутил, что в выключении света виноват пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Ранее НСН писала, что во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Сочи, его белорусский коллега Александр Лукашенко предложил установить равные цены на газ и нефть для предприятий обоих государств. Такие условия он поставил для дальнейшей успешной интеграции стран.

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Даничев
ТЕГИ:Александр ЛукашенкоПереговорыВладимир Путин