Лукашенко требует у России уравнять цены на нефть и газ

7 декабря 201917:16

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил установить равные цены на газ и нефть для предприятий обоих государств. Такие условия он поставил для дальнейшей успешной интеграции стран, сообщает ТАСС.

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«Мы не просим, кaк некоторые говорят, дешевый гaз, дешевую нефть (...). Если нaши предприятия покупaют зa 200 доллaров, знaчит и конкурирующие предприятия должны иметь тaкую же цену», — заявил он.

Лукашенко добавил, что в противном случае основу Союзного государства создать не получится. По его словам, цель нынешней встречи с Путиным заключается в том, чтобы проанализировать ход работы по дальнейшей реализации договора о Союзном государстве.

Ранее в Минске началась акция протеста против интеграции с Россией. Политолог Александр Зимовский в эфире НСН сообщил подробности немногочисленной акции оппозиционных организаций против интеграции Белоруссии и России, которая проходит в Минске. А также отметил новую тенденцию при проведении акций протестов в Белоруссии – отсутствие ОМОНа.

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ФОТО: пресс-служба администрации президента РФ
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