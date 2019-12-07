Лукашенко требует у России уравнять цены на нефть и газ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил установить равные цены на газ и нефть для предприятий обоих государств. Такие условия он поставил для дальнейшей успешной интеграции стран, сообщает ТАСС.
«Мы не просим, кaк некоторые говорят, дешевый гaз, дешевую нефть (...). Если нaши предприятия покупaют зa 200 доллaров, знaчит и конкурирующие предприятия должны иметь тaкую же цену», — заявил он.
Лукашенко добавил, что в противном случае основу Союзного государства создать не получится. По его словам, цель нынешней встречи с Путиным заключается в том, чтобы проанализировать ход работы по дальнейшей реализации договора о Союзном государстве.
Ранее в Минске началась акция протеста против интеграции с Россией. Политолог Александр Зимовский в эфире НСН сообщил подробности немногочисленной акции оппозиционных организаций против интеграции Белоруссии и России, которая проходит в Минске. А также отметил новую тенденцию при проведении акций протестов в Белоруссии – отсутствие ОМОНа.
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