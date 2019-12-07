Лукашенко требует у России уравнять цены на нефть и газ

«Мы не просим, кaк некоторые говорят, дешевый гaз, дешевую нефть (...). Если нaши предприятия покупaют зa 200 доллaров, знaчит и конкурирующие предприятия должны иметь тaкую же цену», — заявил он.

Лукашенко добавил, что в противном случае основу Союзного государства создать не получится. По его словам, цель нынешней встречи с Путиным заключается в том, чтобы проанализировать ход работы по дальнейшей реализации договора о Союзном государстве.

Ранее в Минске началась акция протеста против интеграции с Россией. Политолог Александр Зимовский в эфире НСН сообщил подробности немногочисленной акции оппозиционных организаций против интеграции Белоруссии и России, которая проходит в Минске. А также отметил новую тенденцию при проведении акций протестов в Белоруссии – отсутствие ОМОНа.

