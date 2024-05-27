На восстановление дорог в подтопленных регионах выделят еще два млрд рублей
Правительство России выделит дополнительно два миллиарда рублей на восстановление дорог в шести российских субъектах, пострадавших от наводнений, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
По его словам, речь идет о Республике Крым, Забайкальском, Приморском, Хабаровском краях, а также об Амурской и Иркутской областях.
Мишустин поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину держать на личном контроле вопрос восстановления дорог в пострадавших от паводков регионах.
Ранее президент России Владимир Путин на совещании по вопросам ликвидации последствий паводков указал, что было бы правильнее принять нормы, предусматривающие при ЧС выплаты за любые утраченные вещи, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru