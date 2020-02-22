На Украине заявили о юрисдикции Гаагского суда в деле против России

22 февраля 202012:01

МИД Украины распространил заявление, в котором говорится, что в Гаагском суде подтвердили свое право рассматривать дело о претензиях Киева к Москве в связи с керченским инцидентом с участием украинских кораблей.

«Трибунал постановил, что он рассмотрит существенные аспекты претензий Украины, в том числе связанные с нарушениями Россией Конвенции ООН по морскому праву в Керченском проливе и Азовском море», — цитирует RT сообщение ведомства.

Также речь идет о том, что в суде не будет рассматриваться вопрос суверенитета над Крымом.

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Напомним, спор с Москвой Киев инициировал в сентябре 2016 года. Украина считает, что Россия нарушает Конвенцию ООН по морскому праву в Черном море. Киев требует в международном суде подтвердить его права в Азовском и Черном морях, в Керченском проливе.

Россия, в свою очередь, считает, что претензии Украины беспочвенны, и настаивает на отсутствии полномочий у арбитража для рассмотрения иска, напоминают «Известия».

Ранее чрезвычайный и полномочный посланник II класса в отставке Василий Корчмарь в интервью НСН предположил затяжное разбирательство между Россией и Украиной в арбитраже Гааги по керченскому инциденту. Он считает, что Киев создает Москве образ агрессора.

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ФОТО: РИА Новости
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