На Украине заявили о юрисдикции Гаагского суда в деле против России

МИД Украины распространил заявление, в котором говорится, что в Гаагском суде подтвердили свое право рассматривать дело о претензиях Киева к Москве в связи с керченским инцидентом с участием украинских кораблей.

«Трибунал постановил, что он рассмотрит существенные аспекты претензий Украины, в том числе связанные с нарушениями Россией Конвенции ООН по морскому праву в Керченском проливе и Азовском море», — цитирует RT сообщение ведомства.

Также речь идет о том, что в суде не будет рассматриваться вопрос суверенитета над Крымом.