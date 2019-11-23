Дипломат: Уступок по керченскому инциденту не будет

Киев и Москва не смогли договориться о решении по инциденту в Керченском проливе в рамках первого заседания межгосударственного арбитража, состоявшегося в Гааге 21 ноября. Об этом сообщил российский МИД.

В официальном комментарии говорится о невозможности достичь договоренностей между Киевом и Москвой.

Гаагскому арбитражу придется самостоятельно искать решения, в том числе процессуального характера – стоит ли делить процесс на юрисдикционный и субстантивный этапы. В первом определяются компетенции суда, во втором – ведется разбирательство по существу.

Чрезвычайный и полномочный посланник II класса в отставке Василий Корчмарь в интервью НСН разъяснил, с чем связано затягивание арбитражного суда в Гааге между Россией и Украиной по поводу инцидента в Керченском проливе. Он считает, что Киев пытается набрать политические очки перед встречей нормандской четверки, создавая Москве образ агрессора.

«На уступки мы не пойдем ни в коем случае. Нечего уступать. Мы вернули корабли, вернули моряков Украине. Украинской стороне выгодно держать в поле зрения СМИ эту тему, тем более перед заседанием нормандской четверки. Им нужна какая-то причина, чтобы показать, что Россия предпринимает против Украины какие-то действия, которые характеризуют ее как агрессора. Мы себя виновными никак не можем посчитать. Поэтому, конечно, рассмотрение иска может затянуться», - отметил дипломат.