Дипломат: Уступок по керченскому инциденту не будет
Чрезвычайный и полномочный посланник II класса в отставке Василий Корчмарь в интервью НСН предположил затяжное разбирательство между Россией и Украиной в арбитраже Гааги по керченскому инциденту.
Киев и Москва не смогли договориться о решении по инциденту в Керченском проливе в рамках первого заседания межгосударственного арбитража, состоявшегося в Гааге 21 ноября. Об этом сообщил российский МИД.
В официальном комментарии говорится о невозможности достичь договоренностей между Киевом и Москвой.
Гаагскому арбитражу придется самостоятельно искать решения, в том числе процессуального характера – стоит ли делить процесс на юрисдикционный и субстантивный этапы. В первом определяются компетенции суда, во втором – ведется разбирательство по существу.
Чрезвычайный и полномочный посланник II класса в отставке Василий Корчмарь в интервью НСН разъяснил, с чем связано затягивание арбитражного суда в Гааге между Россией и Украиной по поводу инцидента в Керченском проливе. Он считает, что Киев пытается набрать политические очки перед встречей нормандской четверки, создавая Москве образ агрессора.
«На уступки мы не пойдем ни в коем случае. Нечего уступать. Мы вернули корабли, вернули моряков Украине. Украинской стороне выгодно держать в поле зрения СМИ эту тему, тем более перед заседанием нормандской четверки. Им нужна какая-то причина, чтобы показать, что Россия предпринимает против Украины какие-то действия, которые характеризуют ее как агрессора. Мы себя виновными никак не можем посчитать. Поэтому, конечно, рассмотрение иска может затянуться», - отметил дипломат.
Василий Корчмарь считает, что Россия не должна выплачивать какую-либо компенсацию Украине. Для этого нет никаких оснований, убежден эксперт.
«Какая причина для компенсации Украине может быть, даже сложно сказать. То, что нарушили их корабли нарушили российскую границу, и мы их вернули? Тем более, мы вернули еще и моряков, которые подлежали преследованию за нарушение границы. Не вижу правовой базы, чтобы Украина требовала компенсацию», - сделал вывод резвычайный и полномочный посланник II класса в отставке.
Ранее член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич в эфире НСН заявил, что любых нарушителей российской морской границы будут задерживать «в прямом эфире» независимо от национальности.
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