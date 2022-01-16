На Украине заявили о доказательствах причастности России к хакерским атакам на госорганы

«На сегодняшний день можно сказать, что все доказательства указывают на то, что за кибератакой стоит Россия», - цитирует сообщение ТАСС.

В министерстве заявили, что кибератаки должны были «не только запугать общество, но и дестабилизировать ситуацию на Украине, остановив работу государственного сектора и подорвав доверие к власти со стороны украинцев».

Также подчеркивается, что Служба госсвязи, Служба безопасности Украины (СБУ) и сотрудники киберполиции продолжили расследование инцидента.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов обвинил Россию в кибернетической атаке на правительственные сайты республики. Как заявил он британскому телеканалу Sky News, в этом деле ясно виден почерк именно российских специалистов, в чём секретарь СНБО уверен «на 99,9%».

