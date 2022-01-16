На Украине заявили о доказательствах причастности России к хакерским атакам на госорганы
По данным Министерства цифровой трансформации Украины, ведомство обладает доказательствами причастности России к совершению хакерских атак на госорганы и некоммерческие организации страны. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.
«На сегодняшний день можно сказать, что все доказательства указывают на то, что за кибератакой стоит Россия», - цитирует сообщение ТАСС.
В министерстве заявили, что кибератаки должны были «не только запугать общество, но и дестабилизировать ситуацию на Украине, остановив работу государственного сектора и подорвав доверие к власти со стороны украинцев».
Также подчеркивается, что Служба госсвязи, Служба безопасности Украины (СБУ) и сотрудники киберполиции продолжили расследование инцидента.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов обвинил Россию в кибернетической атаке на правительственные сайты республики. Как заявил он британскому телеканалу Sky News, в этом деле ясно виден почерк именно российских специалистов, в чём секретарь СНБО уверен «на 99,9%».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru