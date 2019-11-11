На Украине заявили, что война с РФ закончится только после возврата Крыма
На Украине считают, что война с Россией может закончится только при условии возврата Крыма. Об этом заявил украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, пишет РИА Новости.
По данным агентства, Кулеба, в частности, подчеркнул, что выступает за улучшение отношений с РФ, но она «должна заплатить цену за свою агрессию». Политик также заявил об уверенности возврата Крыма в состав Украины, когда Россия будет максимально ослаблена.
Ранее в эфире НСН член Совета Федерации РФ от Крыма Сергей Цеков заявил, что Киеву не хватает смелости признать Крым российским. «Они находятся в плену этих устремлений по возвращению Крыма в состав Украины. Это такая общая позиция, которую озвучивают. Причем, я думаю, в подавляющем большинстве они уверены, что этого не произойдет. Но периодически проскакивают такие высказывания среди киевской верхушки. Это повторяет и президент, и оппозиция. Нет еще государственной смелости объективно оценить ситуацию на Украине и ситуацию с Крымом», - отметил парламентарий.
Крым вошел в состав России в 2014 году по результатам референдума. Украина и ряд других стран до сих пор не признают Крым российской территорией.
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