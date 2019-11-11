На Украине заявили, что война с РФ закончится только после возврата Крыма

На Украине считают, что война с Россией может закончится только при условии возврата Крыма. Об этом заявил украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, пишет РИА Новости.

По данным агентства, Кулеба, в частности, подчеркнул, что выступает за улучшение отношений с РФ, но она «должна заплатить цену за свою агрессию». Политик также заявил об уверенности возврата Крыма в состав Украины, когда Россия будет максимально ослаблена.