На Украине заявили, что война с РФ закончится только после возврата Крыма

11 ноября 201923:41

На Украине считают, что война с Россией может закончится только при условии возврата Крыма. Об этом заявил украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, пишет РИА Новости.

По данным агентства, Кулеба, в частности, подчеркнул, что выступает за улучшение отношений с РФ, но она «должна заплатить цену за свою агрессию». Политик также заявил об уверенности возврата Крыма в состав Украины, когда Россия будет максимально ослаблена.

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Ранее в эфире НСН член Совета Федерации РФ от Крыма Сергей Цеков заявил, что Киеву не хватает смелости признать Крым российским. «Они находятся в плену этих устремлений по возвращению Крыма в состав Украины. Это такая общая позиция, которую озвучивают. Причем, я думаю, в подавляющем большинстве они уверены, что этого не произойдет. Но периодически проскакивают такие высказывания среди киевской верхушки. Это повторяет и президент, и оппозиция. Нет еще государственной смелости объективно оценить ситуацию на Украине и ситуацию с Крымом», - отметил парламентарий.

Крым вошел в состав России в 2014 году по результатам референдума. Украина и ряд других стран до сих пор не признают Крым российской территорией.


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ФОТО: pixabay.com
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