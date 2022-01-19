На Украине заподозрили Россию и США в сговоре против Киева
Офис президента Украины Владимира Зеленского не доверяет сообщениям о возможном «вторжении» России и шокирован «цинизмом и двуличием» президента США Джо Байдена. Об этом пишет «Страна.UA», ссылаясь на источники в дипломатических кругах.
Как отмечает издание, в Киеве заподозрили США и Россию в сговоре против Украины и попытке заставить украинские власти пойти на исполнение политической части Минских соглашений и часть внутриполитических уступок РФ под предлогом деэскалации конфликта, отмечает РЕН ТВ.
По словам источника, «истерика в западной пресс о грядущем нападении России» может быть частью «договорняка Штатов с [президентом РФ Владимиром] Путиным».
«Таким образом правительство США хочет заставить нас пойти на описанные выше шаги, чтоб выполнить условия каких-то своих больших договоренностей с Кремлем», — считает собеседник издания.
Отмечается, что Зеленский не хочет выполнять эти требования, и до появления сообщений о возможном конфликте мог не зависеть от позиций Запада. Однако с распространением информации о «вторжении» России из Украины начали массово выводить иностранные инвестиции, и экономическое положение страны быстро ухудшается, пишет Газета.ру.
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