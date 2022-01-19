Белый дом: РФ может атаковать Украину в любой момент
Россия может напасть на Украину в любой момент, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.
«Сейчас мы находимся в положении, когда Россия может в любой момент начать атаку на Украине», — заявила она.
По словам Псаки, в США надеются, что ситуацию можно будет разрешить дипломатическим путем.
Ранее пресс-секретарь заявила, что США обладают информацией о том, что Россия вела подготовку по эвакуации семей российских дипломатов из Украины.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,9 млн+31 252 / сут.
Умерли
323 тыс.+688 / сут.
Выздоровели
9,9 млн+24 564 / сут.
- Захарова раскрыла тему переговоров Лаврова и Бербок в Москве
- Дело об отравлении арбузом из «Магнита»: следов инсектицида не найдено
- СМИ: актер Дунаевский госпитализирован после неудачного падения
- Лукашенко: Будущие главы Белоруссии уже «практически видны»
- Лайнер Emirates экстренно сел в Петербурге
- ВОЗ: Данных о необходимости бустерной вакцинации от коронавируса для здоровых людей нет
- Курс доллара превысил 77 рублей
- Источник: Волочкова устроила скандал в самолете из-за отказа надевать маску
- Emirates приостановила полеты в США из-за развертывания сетей 5G
- В ВОЗ призвали к бдительности из-за возможности новых вариантов COVID
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru