Белый дом: РФ может атаковать Украину в любой момент

«Сейчас мы находимся в положении, когда Россия может в любой момент начать атаку на Украине», — заявила она.

По словам Псаки, в США надеются, что ситуацию можно будет разрешить дипломатическим путем.

Ранее пресс-секретарь заявила, что США обладают информацией о том, что Россия вела подготовку по эвакуации семей российских дипломатов из Украины.

