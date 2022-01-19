Белый дом: РФ может атаковать Украину в любой момент

Россия может напасть на Украину в любой момент, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

США выразили обеспокоенность военными учениями РФ и Белоруссии

«Сейчас мы находимся в положении, когда Россия может в любой момент начать атаку на Украине», — заявила она.

По словам Псаки, в США надеются, что ситуацию можно будет разрешить дипломатическим путем.

Ранее пресс-секретарь заявила, что США обладают информацией о том, что Россия вела подготовку по эвакуации семей российских дипломатов из Украины.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:РоссияУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры