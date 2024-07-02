На Украине суд заочно осудил главу ЛНР Пасечника

Суд на Украине признал главу Луганской народной республики Леонида Пасечника посягательстве на территориальную целостность страны и коллаборационистской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины (СБУ).

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По решению суда, чиновнику заочно назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Кроме того, украинский суд запретил Пасечнику в течение 13 лет занимать должности в органах власти, учреждениях, предприятиях и организациях.

Ранее в России заочно арестовали бывшего главу правительства Украины Владимира Гройсмана и экс-министра иностранных дел Павла Климкина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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