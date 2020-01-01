На Украине сообщили об успешном начале транзита российского газа
В штатном режиме прошла первая ночь работы ООО «Оператор ГТС Украины», об этом сообщил 1 января, в среду глава компании Сергей Макогон.
«Первая ночь Оператора ГТС Украины прошла в штатном режиме. Проработали все номинации по транзиту в рамках выполнения нового договора. Мы доказали, что способны работать по новым европейским правилам», - отметил Макогон на странице в Facebook.
Напомним, Украина и Россия подписали контракт на транзит газа 31 декабря сроком на пять лет. Объем транзита в 2020 году составит 65 млрд кубометров газа и по 40 млрд кубометров ежегодно – с 2021 по 2024 год. Также документ предусматривает отказ Украины от новых исков к «Газпрому».
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ), завершила сертификацию нового оператора украинской газотранспортной системы 24 декабря 2019 года. Также были утверждены тарифы на транспортировку газа, отмечает РИА Новости.
Ранее НСН рассказала, как соглашение между Россией и Украиной по транзиту газа едва не оказалось под угрозой срыва, и почему его все-таки успели подписать.
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