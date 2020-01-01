На Украине сообщили об успешном начале транзита российского газа

Напомним, Украина и Россия подписали контракт на транзит газа 31 декабря сроком на пять лет. Объем транзита в 2020 году составит 65 млрд кубометров газа и по 40 млрд кубометров ежегодно – с 2021 по 2024 год. Также документ предусматривает отказ Украины от новых исков к «Газпрому».

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ), завершила сертификацию нового оператора украинской газотранспортной системы 24 декабря 2019 года. Также были утверждены тарифы на транспортировку газа, отмечает РИА Новости.

Ранее НСН рассказала, как соглашение между Россией и Украиной по транзиту газа едва не оказалось под угрозой срыва, и почему его все-таки успели подписать.

