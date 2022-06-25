На Украине разоблачили схему продажи некачественных бронежилетов военным

Согласно информации источника, задержанный размещал в соцсетях объявления о продаже бронежилетов, якобы имеющих бронепластины из высококачественной заводской стали.

При этом сами средства защиты были сделаны кустарным способом из низкокачественных металлических пластин, не отвечающих заявленным стандартам. Отмечается, что продаваемые жилеты легко можно было прострелить пулями, и они не защищали даже от обломков.