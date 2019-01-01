На Украине рассмотрят иск об аресте Порошенко

Он обратился в Окружной административный суд Киева с просьбой «запретить чиновникам и политикам выезжать за границу в течение одного года после парламентских и президентских выборов». Помимо этого Дубинский требует признать противоправной бездеятельность полиции и Службы безопасности Украины. По его словам, они не пресекли своевременно посягательства на экономическую безопасность Украины со стороны чиновников и политиков.

Ранее заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета, дипломат Николай Платошкин рассказал в беседе с НСН, что Владимир Зеленский не сможет отправить в тюрьму Петра Порошенко, как обещал в ходе своей предвыборной кампании. По его словам, этого не позволит Запад.

