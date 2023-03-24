На Украине рассказали о сложностях в организации разговора Зеленского и Си Цзиньпина

Как отметил советник, этим вопросом занимаются глава офиса президента Андрей Ермак и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет RT. Провести беседу предлагает Киев, но «это достаточно сложно». Подоляк предположил, что Пекин пока не нашел нового политического места.

«То есть - хочет ли он на себя взять вопрос урегулирования между Россией и Украиной или ... будет осторожно стоять в стороне», — заявил Подоляк в эфире национального телемарафона.

Ранее СМИ сообщили, что Си Цзиньпин может провести телефонный разговор с Зеленским после своей рабочей поездки в Россию, пишет РИА ФАН. Лидер КНР находился с визитом в Москве 20-22 марта.

