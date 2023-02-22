В Киеве предложили создать зону безопасности на границе с Россией

По его словам, у Киева «много вариантов», которые помогут реализовать этот план. Зона безопасности может быть, в том числе, демилитаризованной зоной.

Буданов уточнил, что итоговое решение по проекту будет принимать президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее главный разведчик Украины заявил, что решающие бои между российскими и украинскими войсками пройдут во второй половине весны. Он также выразил мнение, что Россия уже приступила к массированному наступлению.

