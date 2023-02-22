В Киеве предложили создать зону безопасности на границе с Россией

Украине необходимо создать зону безопасности с Россией шириной от 40 до 100 километров. Об этом в интервью украинским СМИ заявил начальник главного управления разведки Украины Кирилл Буданов.

Главный украинский разведчик ожидает решающие бои весной

По его словам, у Киева «много вариантов», которые помогут реализовать этот план. Зона безопасности может быть, в том числе, демилитаризованной зоной.

Буданов уточнил, что итоговое решение по проекту будет принимать президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее главный разведчик Украины заявил, что решающие бои между российскими и украинскими войсками пройдут во второй половине весны. Он также выразил мнение, что Россия уже приступила к массированному наступлению.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Граница Между Россией И УкраинойГраница
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