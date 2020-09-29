На Украине потребовали вернуть выведенные из страны деньги

По словам депутата, Европа превратила Украину в «колонию», закрыв ее производства и сделав страну рынком сбыта своих товаров.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не намерен заниматься благотворительностью в отношении Киева, а глава украинского Минфина Сергей Марченко сообщал о планах до конца года получить 3,5 миллиарда долларов от Международного валютного фонда, до миллиарда долларов от Всемирного банка, а также более миллиарда евро макрофинансовой помощи от Евросоюза.

Бывший депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров в эфире НСН ранее охарактеризовал Деркача как достаточно опытного политика, который имеет широкие связи как внутри Украины, так и за ее пределами, и в США, раньше он имел отношение к разведке. Именно Деркач опубликовал ранее несколько частей записей якобы телефонных разговоров Порошенко и Байдена, которые, по его словам, свидетельствуют о международной коррупции и госизмене бывшего украинского лидера. Порошенко заявил в ответ, что эти записи были сфабрикованы.

