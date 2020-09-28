Саакашвили рекомендовал Украине не выполнять директивы ЕС
Бывший президент Грузии и глава исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили назвал «идиотскими» директивы ЕС и призвал украинские власти не следовать им, пишет газета «Известия».
Он пояснил, что копировать законы богатых стран Украине не стоит, так как в них нет коррупции, в украинском же случае это будет иметь весьма негативные последствия - «полный беспредел и коррупцию», а украинцы лучше жить не станут, только хуже.
В конце июля 2017-го Петр Порошенко, который в тот момент стоял у руля страны, лишил политика украинского гражданства. Саакашвили подал жалобу в украинский суд, она до сих пор не рассмотрена. Но проблема была решена новым президентом Украины Владимиром Зеленским. Тот указом от 28 мая 2019 года своим указом вернул Саакашвили украинское гражданство. И амбициозный политик возвратился на Украину, возглавив исполнительный комитет национального совета реформ. В Грузии против него заведено несколько уголовных дел, он лишен грузинского гражданства.
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