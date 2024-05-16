На Украине отвергли другие планы урегулирования конфликта, кроме собственного
Военный конфликт идёт на территории Украины, а не на территории других стран. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил замглавы офиса украинского президента Игорь Жовква.
По его словам, поэтому никаких планов по урегулированию конфликта, кроме предложенного Украиной, быть не может - «ни китайских, ни каких-либо других».
Жовква добавил, что руководство Украины готово учитывать предложения других стран, при этом некоторые из них совпадают с украинскими.
Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина должна самостоятельно принять решение о переговорах с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru