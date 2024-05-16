На Украине отвергли другие планы урегулирования конфликта, кроме собственного

По его словам, поэтому никаких планов по урегулированию конфликта, кроме предложенного Украиной, быть не может - «ни китайских, ни каких-либо других».

Жовква добавил, что руководство Украины готово учитывать предложения других стран, при этом некоторые из них совпадают с украинскими.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина должна самостоятельно принять решение о переговорах с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

