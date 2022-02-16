На Украине оценили возможность проведения референдума по Минским соглашениям

Проведение на Украине референдума по Минским соглашениям возможно, если все остальные инструменты для урегулирования будут исчерпаны. Об этом заявила вице-премьер страны, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Ирина Верещук.

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«Президент [Украины Владимир Зеленский] допустил такую возможность, если не останется других вариантов и других инструментов, — рассказала Верещук в эфире телеканала «1+1».

При этом вице-премьер отметила, что не располагает данными о серьезных обсуждениях или детальном планировании такого референдума.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что выполнить Минские договоренности на условиях России невозможно, напоминает «Свободная пресса». Также глава МИД уточнил, что Киев не пойдет на прямые переговоры с республиками Донбасса.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Минские СоглашенияДонбассУкраина
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