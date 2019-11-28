На Украине оценили ущерб кораблям, возвращенным Россией
Власти Украины заявили, что ущерб, нанесенный трем кораблям, которые год находились на территории России, составляет $2,3 млн. Соответствующее заявление сделал заместитель постпреда Украины в Вене Игорь Лоссовский, пишет РИА Новости.
Он также отметил, что из-за неудовлетворительного технического состояния кораблей, по назначению их по назначению не представляется возможным.
Лоссовский добавил, что размер ущерба будет уточнен по завершению расследования комиссии и заводского осмотра кораблей.
О том, что Россия передала все три корабля ВМС Украины, которые были задержаны в Керченском проливе, стало известно 18 ноября. При этом в МИД России отметили, что корабли остаются вещественными доказательствами в продолжающемся в России уголовном процессе о незаконном пересечении границы.
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