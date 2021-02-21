На Украине объяснили разрешение полетов самолетам НАТО над Крымом
На Украине считают, что воздушное пространство над Крымом является зоной ответственности Киева, поэтому власти страны разрешили летать над полуостровом самолетам НАТО. Такое пояснение дал бывший постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин в издании «Обозреватель».
Он также напомнил о международном праве и отметил, что до Кымского референдума о присоединении к России «фактически все воды Черного моря были зоной ответственности Симферопольского аэропорта».
«Мы говорим: уважаемые натовцы, если вы хотите летать над Черным морем, так мы вам это разрешаем», — цитирует Бабина Газета.ru.
Кроме того, он уточнил, что Украина, сделав соответствующее заявление, разрешает авиации НАТО совершать полеты, но не приглашает это делать. Также, по мнению Бабина, самолеты не станут приближаться к воздушному пространству над Крымом более чем на 12 миль.
Ранее зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в эфире НСН напомнил, что Россия всегда готова отразить угрозу и постоять за себя.
«Российские вооруженные силы устроены таким образом, чтобы дать отпор любому агрессору в любой момент с любой стороны. Не важно, как называется этот потенциальный агрессор. Это не в связи с заявлением чьим-то, а в связи с объективной реальностью. Сил и средств у нас для этого вполне достаточно», - заключил собеседник НСН.
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