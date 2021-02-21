На Украине объяснили разрешение полетов самолетам НАТО над Крымом

Он также напомнил о международном праве и отметил, что до Кымского референдума о присоединении к России «фактически все воды Черного моря были зоной ответственности Симферопольского аэропорта».

«Мы говорим: уважаемые натовцы, если вы хотите летать над Черным морем, так мы вам это разрешаем», — цитирует Бабина Газета.ru.

Кроме того, он уточнил, что Украина, сделав соответствующее заявление, разрешает авиации НАТО совершать полеты, но не приглашает это делать. Также, по мнению Бабина, самолеты не станут приближаться к воздушному пространству над Крымом более чем на 12 миль.

Ранее зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в эфире НСН напомнил, что Россия всегда готова отразить угрозу и постоять за себя.

«Российские вооруженные силы устроены таким образом, чтобы дать отпор любому агрессору в любой момент с любой стороны. Не важно, как называется этот потенциальный агрессор. Это не в связи с заявлением чьим-то, а в связи с объективной реальностью. Сил и средств у нас для этого вполне достаточно», - заключил собеседник НСН.

