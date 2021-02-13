В Крыму выдвинули встречные условия к США
Освободить исконные земли индейцев и вывести американских военных из стран, где они находятся без всякого приглашения – такие условия обозначил США от имени Ассамблеи славянских народов Крымского региона ее сопредседатель Роман Чегринец. По его мнению, вначале Соединенным Штатам следует выполнить это, прежде, чем какие-либо ставить какие-либо условия России.
«Во-первых, США немедленно должны прекратить свою агрессию против коренного населения Америки и освободить незаконно захваченные исконно индейские земли. Во-вторых, срочно вывести американский военный контингент из тех стран, куда они вошли без приглашения. В-третьих, осознать, что время однополярного мира подошло к концу», — заявил Чегринец РИА Новости.
Он также рекомендовал Вашингтону не допускать оскорблений в адрес Крыма и России. По мнению Чегринца, в отношении США уже давно следует ввести более сильные контрсанкции, пишет Газета.ru.
Накануне политический координатор постпредства США при ООН Родни Хантер на заседании Совета безопасности ООН заявил о непризнании Крыма российской территорией. По его словам, США не отменят антироссийские санкции, пока РФ не поменяет политику в отношении Украины.
Ранее герой России, летчик-испытатель Магомед Толбоев в эфире НСН не поверил, что американцы станут нарушать воздушное пространство России над Крымом.
«Никаких военных операций войск стран НАТО не будет, поймите. Любое движение, любой сбитый самолет приведет к немедленному ответу. Для нас не авторитет эта Америка, это вообще никто. Это самозванное государство, выросшее на рабах и на бандитах. У них две категории – рабы и бандиты, больше ничего нет. А русские – это глубокая тысячелетняя история, поэтому никто там ничего не тронет», - сказал Толбоев.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,1 млн+14 861 / сут.
Умерли
79 696+502 / сут.
Выздоровели
3,6 млн+18 765 / сут.
- The Independent извинилась перед Романом Абрамовичем
- Ушел из жизни олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Юрий Власов
- Свыше 40 новых толчков зафиксировано после землетрясения вблизи Еревана
- В Москве и Подмосковье из снега вытянули более 180 грузовиков
- Умер генеральный директор Москонцерта Александр Беленький
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru