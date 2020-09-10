На Украине обеспокоились «интеграцией» России и Белоруссии

Обеспокоенность по поводу интеграции России и Белоруссии выразил посол Украины в Минске Игорь Кизим. Он подчеркнул, что опасения у него вызывает планирующийся визит белорусского президента в Москву.

«Считаю, что будут стоять вопросы, в частности, интеграции. Если вчера Лукашенко заявил, что у них с Россией единая армия, о чем тут дальше говорить? Как далеко зайдет интеграция, это, конечно, нас беспокоит», — цитирует посла РИА ФАН.