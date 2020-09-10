На Украине обеспокоились «интеграцией» России и Белоруссии
Обеспокоенность по поводу интеграции России и Белоруссии выразил посол Украины в Минске Игорь Кизим. Он подчеркнул, что опасения у него вызывает планирующийся визит белорусского президента в Москву.
«Считаю, что будут стоять вопросы, в частности, интеграции. Если вчера Лукашенко заявил, что у них с Россией единая армия, о чем тут дальше говорить? Как далеко зайдет интеграция, это, конечно, нас беспокоит», — цитирует посла РИА ФАН.
Накануне, 9 сентября стало известно, что визит Александра Лукашенко в Москву может состояться на следующей неделе. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого». В свою очередь, источник РИА Новости подчеркивает, что белорусский президент посетит Россию 14 сентября.
Между тем, 4 сентября глава МИД России Сергей Лавров подтвердил, что Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут встречу в ближайшие пару недель в Москве.
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