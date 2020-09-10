Лукашенко встретился с российским послом в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с послом России в Минске Дмитрием Мезенцевым. Как отмечает агентство БелТа, в ходе беседы Лукашенко подчеркнул, что Минск и Москва в последнее время значительно продвинулись в решении накопившихся проблем,
«Хотелось бы сохранить эту динамику», - подчеркнул Александр Лукашенко.
Добавим, во время встречи с белорусским лидером посол Дмитрий Мезенцев подарил ему копии карт губерний Российской империи XIX века, в которых были обозначены границы регионов, входящих ныне в состав Белоруссии, подчеркивает RT.
Между тем, визит Александра Лукашенко в Москву может состояться на следующей неделе. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого». В свою очередь, источник РИА Новости подчеркивает, что Лукашенко посетит Россию 14 сентября.
4 сентября глава МИД России Сергей Лавров подтвердил, что Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут встречу в ближайшие пару недель в Москве. А днём ранее премьер-министр России Михаил Мишустин посетил Минск. Там глава кабмина провел переговоры со своим белорусским коллегой Романом Головченко, а также встретился с главой государства.
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