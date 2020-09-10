Лукашенко встретился с российским послом в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с послом России в Минске Дмитрием Мезенцевым. Как отмечает агентство БелТа, в ходе беседы Лукашенко подчеркнул, что Минск и Москва в последнее время значительно продвинулись в решении накопившихся проблем,

«Хотелось бы сохранить эту динамику», - подчеркнул Александр Лукашенко.

Добавим, во время встречи с белорусским лидером посол Дмитрий Мезенцев подарил ему копии карт губерний Российской империи XIX века, в которых были обозначены границы регионов, входящих ныне в состав Белоруссии, подчеркивает RT.