На Украине не верят в экстрадицию Мазура из Польши в Россию

Председатель правления украинского Центра стратегических исследований Павел Жовниренко в эфире НСН высказал уверенность в том, что командир УНА-УНСО Игорь Мазур благополучно вернется из Польши, где был задержан, на Украину.

«Я на 99,6 процента убежден, что Польша не выдаст Мазура России. Польша задержала его не по просьбе России. Мазур внесен в международную базу Интерпола. Каждая страна-член Интерпола вносит в общую базу людей, которых считает преступниками. Россия как член Интерпола внесла в списки разыскиваемых Мазура. По существующему положению, людей из базы обязаны задержать на территории любого государства, которое входит в Интерпол. Поэтому польские пограничники выполнили свою техническую работу по отношению к Интерполу – они задержали Мазура. А дальше вопрос решается судом. Суд будет в понедельник, в городе Хелме.

Ситуация, конечно, спорная. В Киеве были акции протеста по этому поводу. Но украинцы понимают, что Польша не выдаст Мазура России. То, что Россия называет вооруженной бандой - УНА-УНСО - и обвиняет в ее организации и руководстве Мазура, на Украине - это в официальная партия. Так что тут маленькая проблемка. Еще раз говорю, на 99,6 процента уверен, что претензии и обвинения России будут расценены в польском суде как необоснованные», - отметил политолог.

Ранее бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник объяснил НСН, почему считает, что националисты выгодны президенту Владимиру Зеленскому.

