На Украине не будет весеннего призыва на срочную службу
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отмене весеннего призыва и демобилизации ранее призванных на срочную службу в этом году. Текст документа был опубликован на сайте офиса президента Украины.
Зеленский внес изменения в указ от 29 декабря 2021 года "Об увольнении в запас военнослужащих срочной воинской службы, сроках проведения очередных призывов и очередных призывах граждан Украины на срочную военную службу в 2022 году".
Из него были исключены пункты, устанавливающие срок проведения ближайшего призыва в апреле - июне. Также указ отсрочивает демобилизацию ранее призванных на срочную службу. Их увольнение в запас произойдет "не ранее объявления в установленном порядке демобилизации".
Военное положение на всей территории Украины было введено 24 февраля. 15 марта Рада продлила его действие с 26 марта еще на 30 суток.
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