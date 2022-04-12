На Украине не будет весеннего призыва на срочную службу

Зеленский внес изменения в указ от 29 декабря 2021 года "Об увольнении в запас военнослужащих срочной воинской службы, сроках проведения очередных призывов и очередных призывах граждан Украины на срочную военную службу в 2022 году".

Из него были исключены пункты, устанавливающие срок проведения ближайшего призыва в апреле - июне. Также указ отсрочивает демобилизацию ранее призванных на срочную службу. Их увольнение в запас произойдет "не ранее объявления в установленном порядке демобилизации".

Военное положение на всей территории Украины было введено 24 февраля. 15 марта Рада продлила его действие с 26 марта еще на 30 суток.

