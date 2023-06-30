На Украине назвали угрозой присутствие ЧВК «Вагнер» в Белоруссии
30 июня 202315:38
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что украинские власти считают угрозой присутствие ЧВК «Вагнер» на территории Белоруссии.
По его словам, Киев пристально отслеживает ситуацию в соседней стране.
Новость дополняется...
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Курс евро превысил 97 рублей впервые с 29 марта 2022 года
- Залужный заявил, что его «бесят» слова о медленных темпах контрнаступления
- Захарова заявила о подготовке Киевом теракта на Запорожской АЭС
- На Украине назвали угрозой присутствие ЧВК «Вагнер» в Белоруссии
- Депутат Затулин усомнился в победе России в СВО без мобилизации
- Депутат Даванков предложил разработать федеральный проект по борьбе с одиночеством
- Телеграм: Мятеж провалился, Коран сожгли, а святыни вывозят
- Военный эксперт объяснил, почему Украина стала экономить западные танки
- Александр Петров сыграл в новом фильме Романа Полански
- Залужный: российские Су-35 легко поражают позиции ВСУ на земле
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru