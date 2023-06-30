На Украине назвали угрозой присутствие ЧВК «Вагнер» в Белоруссии

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что украинские власти считают угрозой присутствие ЧВК «Вагнер» на территории Белоруссии.

По его словам, Киев пристально отслеживает ситуацию в соседней стране.

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ФОТО: Соцсети/danilov.oleksiy
ТЕГИ:СпецоперацияБелоруссияСНБО УкраиныЧВК "Вагнер"

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