Госдеп выразил опасение из-за присутствия ЧВК «Вагнер» в Белоруссии
Присутствие частной военной компании «Вагнер» в Белоруссии может оказать дестабилизирующее влияние на республику и соседние страны. Такое мнение высказал глава пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател, пишет ТАСС.
По его мнению, присутствие бойцов частной военной компании «Вагнер» в любой стране делает ее более подверженной дестабилизации.
«Все эти утверждения оказались верны на прошлой неделе», - сказал представитель внешнеполитического ведомства США.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее сообщил, что Североатлантический альянс будет следить за перемещениями «Вагнера» в Белоруссии. Он считает, что это необходимо для обеспечения безопасности стран - членов блока, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru