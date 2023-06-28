Госдеп выразил опасение из-за присутствия ЧВК «Вагнер» в Белоруссии

По его мнению, присутствие бойцов частной военной компании «Вагнер» в любой стране делает ее более подверженной дестабилизации.

«Все эти утверждения оказались верны на прошлой неделе», - сказал представитель внешнеполитического ведомства США.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее сообщил, что Североатлантический альянс будет следить за перемещениями «Вагнера» в Белоруссии. Он считает, что это необходимо для обеспечения безопасности стран - членов блока, передает «Радиоточка НСН».

