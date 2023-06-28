Госдеп выразил опасение из-за присутствия ЧВК «Вагнер» в Белоруссии

Присутствие частной военной компании «Вагнер» в Белоруссии может оказать дестабилизирующее влияние на республику и соседние страны. Такое мнение высказал глава пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател, пишет ТАСС.

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По его мнению, присутствие бойцов частной военной компании «Вагнер» в любой стране делает ее более подверженной дестабилизации.

«Все эти утверждения оказались верны на прошлой неделе», - сказал представитель внешнеполитического ведомства США.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее сообщил, что Североатлантический альянс будет следить за перемещениями «Вагнера» в Белоруссии. Он считает, что это необходимо для обеспечения безопасности стран - членов блока, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Иван Родионов
ТЕГИ:Евгений ПригожинЧВК "Вагнер"Госдеп США

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