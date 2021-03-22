ЛНР: украинские военные отказались выполнять приказы в Донбассе
Украинские служащие отказываются выполнять приказы командиров в Донбассе и обстреливать позиции Луганской народной республики, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.
По его словам, «массовый отказ совершать огневые провокации» заметили в подразделениях оперативно-тактической группировки «Север». Как считает представитель, украинские военные боятся, что по ним откроют ответный огонь.
Украинские военные минируют окраину подконтрольного Киеву населённого пункта Карбонит на линии соприкосновения в Донбассе, заявила пресс-служба управления Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР).
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