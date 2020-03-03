Депутат Рады объяснился за «атомную бомбу на Москву»

Заместитель главы комитета Верховной рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики от президентской партии «Слуга народа» Никита Потураев заявил, что его высказывание о том, что следовало бы «сбросить на Москву атомную бомбу» является всего лишь иронией, пишет «Страна.ua».

В Раде предложили «швырнуть» на Москву атомную бомбу

Потураев подчеркнул, что те, кто принял его высказывание «до паники и истерики серьезно» страдают «серьезными психологическими расстройствами, одним из первых признаков которых является утрата чувства юмора».

2 марта Потураев, выступая в Верховной раде Украины, заявил, что Россия будет противодействовать вещанию нового украинского телеканала в Донбассе. «Мы не исключаем, что будут предприняты средства радиоэлектронной борьбы против нашего вещания. Но атомной бомбы, чтоб швырнуть на Москву, у нас пока нет. А это — наиболее эффективный способ решить эту проблему раз и навсегда», — заявил он.

Речь идет об украинском русскоязычном канале «Дом», который начал вещание на территории Донбасса.

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ФОТО: flickr.com // Alexey T
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