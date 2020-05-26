На Украине насчитали 8 лабораторий США со смертельными инфекциями

Отмечается, что украинские власти размещали в регионах страны медико-биологические лаборатории совместно с Агентством уменьшения угрозы при Пентагоне.



Двухсторонний контракт предусматривал предоставление помощи Украине в предотвращении распространения технологий, патогенов и знаний, которые потенциально могли быть использованы в целях разработки биологического оружия.



Сотрудничество Киева и Вашингтона в этом направлении было возобновлено в 2016 году. В минздраве Украины заявили,что главной целью проекта стало подключение лабораторий к единой онлайн-системе программного обеспечения электронной интегрированной системы наблюдения за заболеваниями.



Отметим, что в прошлом году председатель Совета Безопасности России Николай Патрушев привел данные, согласно которым американцы создали по всему миру две сотни биологических лабораторий, в том числе вблизи российских границ — на Украине и в Грузии, передает Газета.ру

