На Украине насчитали 8 лабораторий США со смертельными инфекциями

На территории Украины размещены восемь американских лабораторий, в которых хранятся опасные инфекции. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на данные министерства здравоохранения страны.

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Отмечается, что украинские власти размещали в регионах страны медико-биологические лаборатории совместно с Агентством уменьшения угрозы при Пентагоне.

Двухсторонний контракт предусматривал предоставление помощи Украине в предотвращении распространения технологий, патогенов и знаний, которые потенциально могли быть использованы в целях разработки биологического оружия.

Сотрудничество Киева и Вашингтона в этом направлении было возобновлено в 2016 году. В минздраве Украины заявили,что главной целью проекта стало подключение лабораторий к единой онлайн-системе программного обеспечения электронной интегрированной системы наблюдения за заболеваниями.

Отметим, что в прошлом году председатель Совета Безопасности России Николай Патрушев привел данные, согласно которым американцы создали по всему миру две сотни биологических лабораторий, в том числе вблизи российских границ — на Украине и в Грузии, передает Газета.ру

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ФОТО: РИА Новости / Павел Кононов
ТЕГИ:Биологическое ОружиеСШАУкраина
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