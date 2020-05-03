«Есть данные»: Помпео о версии с утечкой COVID-19 из лаборатории в Ухане

Глава Госдепартамента США добавил, что компартия Китая сделала всё, чтобы мир не узнал об угрозе своевременно. Помпео при этом отказался утверждать, что власти Китая могли намеренно допустить распространение коронавируса.

В эфире также привели заявление директора Национальной разведки. Он согласен с доводами научного сообщества о том, что COVID-19 не является искусственно созданными или генетически модифицированным вирусом.

Ранее разведслужбы пяти стран (Австралия, США, Канада, Великобритания и Новая Зеландия) обвинили Китай в намеренном сокрытии информации о коронавирусе. Они также отметили, что изыскания по генетически сходным с COVID-19 образцам коронавируса проводила группа исследователей из Уханьского института вирусологии.

