«Есть данные»: Помпео о версии с утечкой COVID-19 из лаборатории в Ухане
Существуют данные, свидетельствующие о том, что распространение коронавируса COVID-19 началось именно из лаборатории в китайском городе Ухань. Об этом госсекретарь США Майк Помпео заявил в эфире программы This Week на телеканале ABC.
Глава Госдепартамента США добавил, что компартия Китая сделала всё, чтобы мир не узнал об угрозе своевременно. Помпео при этом отказался утверждать, что власти Китая могли намеренно допустить распространение коронавируса.
В эфире также привели заявление директора Национальной разведки. Он согласен с доводами научного сообщества о том, что COVID-19 не является искусственно созданными или генетически модифицированным вирусом.
Ранее разведслужбы пяти стран (Австралия, США, Канада, Великобритания и Новая Зеландия) обвинили Китай в намеренном сокрытии информации о коронавирусе. Они также отметили, что изыскания по генетически сходным с COVID-19 образцам коронавируса проводила группа исследователей из Уханьского института вирусологии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru