«Есть данные»: Помпео о версии с утечкой COVID-19 из лаборатории в Ухане

Существуют данные, свидетельствующие о том, что распространение коронавируса COVID-19 началось именно из лаборатории в китайском городе Ухань. Об этом госсекретарь США Майк Помпео заявил в эфире программы This Week на телеканале ABC.

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Глава Госдепартамента США добавил, что компартия Китая сделала всё, чтобы мир не узнал об угрозе своевременно. Помпео при этом отказался утверждать, что власти Китая могли намеренно допустить распространение коронавируса.

В эфире также привели заявление директора Национальной разведки. Он согласен с доводами научного сообщества о том, что COVID-19 не является искусственно созданными или генетически модифицированным вирусом.

Ранее разведслужбы пяти стран (Австралия, США, Канада, Великобритания и Новая Зеландия) обвинили Китай в намеренном сокрытии информации о коронавирусе. Они также отметили, что изыскания по генетически сходным с COVID-19 образцам коронавируса проводила группа исследователей из Уханьского института вирусологии.

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