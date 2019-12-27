На Украине надеются на восстановление сотрудничества с Россией

«Сложно о чем-то заявлять со стопроцентной уверенностью, но можно говорить о серьезном перемирии в газовой войне. В данном случае, действительно, найден компромисс. О том, что одна сторона получила больше, чем другая, не стоит. Обе стороны желали получить больше, чем имеют сейчас, но компромисс и состоит в этом. Стороны смогли умерить свои аппетиты и претензии и прийти к взаимовыгодному решению. И Украина продлевает транзит, будет иметь поступления в бюджет, и Европа может стать спокойно, перебоев не будет. Россия также получила возможность обеспечивать своих европейских потребителей газом, невзирая на происки Соединенных Штатов и невероятно хамское поведение американского руководства с введением антироссийских санкций против «Северного потока-2». Может быть, это станет не только ознаменованием прекращения газовой войны, но и стартом к возобновлению эффективного сотрудничества между Украиной и Россией», - сказал он.

Ранее сообщалось, что газопровод «Северный поток — 2» достроят независимо от санкций. Об этом заявил глава Минэнерго Александр Новак. Он напомнил, что осталось уложить чуть менее 160 километров трубы, и рано говорить о том, что швейцарская компания Allseas не сможет завершить свою часть работ. Там ждут разъяснений по поводу санкций от Минфина США.

Президент Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает санкции против газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».



